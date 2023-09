Calafiori: “Motta può diventare grande allenatore. Bologna? Trattativa difficile”

Altra giornata di presentazioni a Casteldebole. Oggi è toccato a Riccardo Calafiori, difensore prelevato dal Basilea per circa 4 milioni di euro e candidato ad allungare le rotazioni sia nel ruolo di terzino sinistro sia in quello di difensore centrale. L'ex Roma sostituisce Joaquin Sosa, ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria, e ha già avuto colloqui con Motta per il ruolo che dovrà interpretare in stagione. Sarà importante per la sua duttilità: