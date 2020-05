Cairo: “Lavoriamo al rinnovo di De Silvestri”

Lorenzo De Silvestri potrebbe rinnovare con il Torino. L’esterno granata nei mesi scorsi è stato accostato al Bologna, ma oggi il presidente Urbano Cairo ha ammesso la volontà del club di confermare il laterale.

“Il nuovo diesse Vagnati è in contatto con De Silvestri per rinnovare – le parole di Cairo durante la presentazione del dirigente – Cercheremo di concludere al meglio la trattativa e prolungare, ciò che conta è gestire bene quelli che abbiamo già in rosa e tutti dovranno dare qualcosa in più per raddrizzare una stagione che poteva essere meravigliosa ma fino a qui non lo è stata”.