Caicedo rinnova con la Lazio

Tra i tanti nomi fatti per l’attacco del Bologna, c’era anche quello di Felipe Caicedo. L’attaccante della Lazio non è però mai stato più che una suggestione, ed ora rimarrà tale. Il centravanti originario dell’Ecuador rimarrà infatti nella Capitale: Inzaghi vuole trattenerlo, e lo ha fatto capire alla società.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, visto il suo contratto in scadenza nel 2020, la Lazio offrirà a Caicedo il rinnovo. Il ragazzo non si trasferirà dunque a Bologna quest’estate, ma rimarrà a giocarsi le sue carte in biancoceleste.