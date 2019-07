Bonora: “Dijks è esploso, di terzini così forti a Bologna ne ho visti pochi”

“A Bologna credo che la febbre del basket sia viva, Bologna è basket city e lo rimane anche se una delle due fosse in A2. Il mercato della Virtus è partito dalle caselle da sistemare, ma purtroppo non sono quelle fondamentali. Bisogna prendere i giocatori stranieri: Teodosic, che pare valutare la Virtus come l’ultima delle opzioni, ma lo capisco, è un giocatore da Eurolega e NBA. Capisco che la Virtus possa non essere appetibile, ma Teodosic può fare delle valutazioni. Io però, se porto a casa due giocatori da 500mila invece che uno da 1 milione, sono contento lo stesso. Per la Fortitudo un cavallo di ritorno potrebbe essere Ed Daniel, ma ci vuole un altro pivot importante, e perché no Justin Knox? In A1 ha fatto molto bene, sia a Capo d’Orlando che a Trieste.”

