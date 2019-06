Bologna, visite mediche per Tomiyasu

Dopo Mattia Bani, il Bologna sta per ufficializzare un altro difensore centrale. Si tratta di Takehiro Tomiyasu, che – secondo “Il Corriere di Bologna” – dovrebbe firmare coi rossoblu lunedì. Il ragazzo è già arrivato in città ed ha già svolto – con esito positivo – le visite mediche presso il centro Isokinetic di Casteldebole. In questi suoi primi giorni in Emilia, Tomiyasu è stato accompagnato dal padre e dalla sorella minore.

Sabatini ha bruciato la concorrenza di tante altre squadre – tra cui la Lazio – offrendo a lui un contratto di 5 anni e al Sint-Truiden 7 milioni di euro più bonus. C’è grande attesa dunque per questo ragazzo, che non vede l’ora di mostrare le sue qualità. Fisico, tecnica e personalità sono il suo biglietto da visita. A Bologna si respira ovviamente grande entusiasmo: l’ultimo giocatore asiatico giunto ai felsinei con più risonanza mediatica fu un certo Hidetoshi Nakata. E subito gli occhi dei tifosi cominciano a brillare.