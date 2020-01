Bologna, sondato il terreno per l’attaccante uruguaiano

Il mercato del Bologna non è ancora finito. Mihajlovic ha chiesto e ottenuto le pedine fondamentali, ma i rossoblu non si volteranno dall’altra parte se dovessero esserci occasioni dell’ultimo minuto. Nelle ultime ore, infatti, il presidente Joey Saputo starebbe valutando la possibilità di avviare l’ennesima operazione in sinergia tra Bologna e Montreal Impact. Le dirigenze stanno dunque osservando il profilo di Brian Rodriguez, attaccante uruguaiano classe 2000.

Attualmente in forze ai Los Angeles Fc, il ragazzo – che era stato seguito anche dal Napoli – è un giocatore offensivo ma non una prima punta: il suo ruolo preferito è quello dell’ala sinistra, proprio dove il Bologna ha attualmente un buco da occupare. L’idea sarebbe quella di monitorare Rodriguez in questi giorni per poi eventualmente acquistarlo: ovviamente prima il giocatore passerebbe per il Canada, e poi eventualmente sbarcherebbe in Italia in futuro.

