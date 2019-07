Bologna-Skov Olsen, la situazione

Andreas Skov Olsen ha ultimato ieri le visite mediche ma è rientrato qualche giorno in Danimarca, senza firmare, per quello che dovrebbe essere un periodo di riflessione e di vacanza.

Il ragazzo, reduce dall’Europeo Under 21, avrebbe ancora qualche giorno di pausa a disposizione prima di rientrare al lavoro, ma il fatto che sia rientrato in patria senza firmare, dopo aver terminato le visite mediche, ha lasciato un po’ di apprensione nell’ambiente. Il Bologna lo segue da quasi un anno, con continui incontri e contatti con la famiglia: il lavoro svolto ha portato i rossoblù ad averlo a Casteldebole per le visite e la firma battendo una forte concorrenza. Ma evidentemente Skov Olsen, come Tomiyasu, si è preso un paio di giorni di tempo per valutare il futuro, se cioè si sente pronto per una nuova avventura lontano da casa. Il danese ha apprezzato l’ambiente di lavoro che ha visitato in questi due giorni e dietro questa scelta non ci sarebbero giochi al rialzo con altri club. Di sicuro, il Bologna continua a mostrarsi ottimista sull’esito della trattativa.

m.m.