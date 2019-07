Bologna, Skov Olsen all’Isokinetic

Ci siamo, il Bologna sta per concludere l’acquisto che insegue ormai da settimane. I rossoblu hanno strappato Skov Olsen dalle grinfie delle big europee, e stanno per ottenere il suo definitivo “sì”. Dopo il dietrofront di qualche giorno fa, il talento danese si è finalmente convinto. Salutati compagni, il classe 1999 è sbarcato questa mattina a Bologna.

Come riporta “Tuttomercatoweb”, Skov Olsen è in questo momento all’Isokinetic per completare le ultime visite mediche. Il ragazzo è già a Casteldebole, e stavolta non dovrebbero esserci sorprese. Manca solo la firma sul contratto: è questione di ore, forse meno. Alle 17 il ragazzo potrebbe già svolgere il suo primo allenamento – a porte aperte – con la squadra.