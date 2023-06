Bologna, si tenta il rinnovo per Urbanski

Il centrocampista polacco classe 2004 è stato fino ad ora perno della primavera 1, oltre 30 partite in stagione e 9 gol, uno splendido in rovesciata a Torino, ma è in scadenza di contratto in questa stagione e rischia di svincolarsi a parametro zero. Sarebbe una perdita non banale per il Bologna visto che l'allora responsabile Walter Sabatini lo aveva prelevato dalla Polonia con convinzione essendo Urbanski uno dei maggiori talenti europei a centrocampo. Due le sole presenze in Serie A per il diciottenne ma il Bologna è in trattativa per il rinnovo con la speranza di poter arrivare ad una firma. A quel punto toccherebbe a Thiago Motta valutare le qualità di Urbanski per un eventuale futuro in prima squadra. Prima, però, serve arrivare al rinnovo e i colloqui sono in atto e lo stesso giocatore vorrebbe avere una chance tra i grandi dopo il biennio in Primavera.