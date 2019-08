Cor Sport – Bologna, si raffredda la pista Cuellar

Il Bologna sta cercando ancora il sostituto di Pulgar. Tanti i nomi, ma ancora nessuno è arrivato. Negli ultimi giorni il più vicino sembrava essere Gustavo Cuellar, mediano brasiliano del Flamengo. Secondo però il “Corriere dello Sport”, questa pista si sarebbe notevolmente raffreddata nelle ultime ore.

Il motivo è rilancio dell’Al Hilal, la cui offerta avrebbe ufficialmente superato quella del Bologna, pari a 8 milioni di euro. Il ragazzo è ormai deciso a lasciare il Flamengo, che ha provato anche un ultimo disperato tentativo offrendogli un rinnovo di contratto. Cuellar sta per lasciare il Brasile, ed il club non sembra più in grado di impedirglielo. Se il Bologna lo vorrà davvero, dovrà alzare la posta.