Bologna, si avvicina Kouamé: c’è già stato il primo incontro

Il Bologna ha messo nel mirino da qualche giorno Christian Kouamé per l’attacco. L’arrivo del giocatore del Genoa non escluderebbe Inglese e Defrel – che sono due prime punte – ma per il momento lui è la priorità, insieme ovviamente al difensore centrale. Il classe 1997 si sarebbe già detto disponibile al trasferimento in Emilia, considerato comunque un passo avanti rispetto al Grifone. Ma non è tutto. Secondo “Il Resto del Carlino”, infatti, ci sarebbe già stato anche il primo incontro fra le due società.

Nel fine settimana, Bologna e Genoa avrebbero già trovato un principio di accordo. I felsinei avrebbero già pronti 15 milioni di euro da mettere sul piatto per l’intero cartellino dell’attaccante ivoriano. Koaumé – che ha totalizzato 4 gol e 6 assist in 38 presenze alla sua prima stagione in Serie A – può giocare in tutti i 3 ruoli dell’attacco di Mihajlovic.