Bologna, niente Lappalainen: per ora rimane ai Montreal Impact

Non arriverà a gennaio Lassi Lappalainen. Il giocatore, di proprietà del Bologna, rimarrà altri sei mesi ai Montreal Impact. Lo ha comunicato poco fa il club canadese, che ha anche confermato l’acquisto a titolo definitivo di Saphir Taider.

Lappalainen ha fatto molto bene fin qui in Canada – 5 gol in 11 partite – dimostrando di meritare forse lo sbarco anticipato in Italia. I Montreal Impact hanno però deciso di esercitare il loro diritto di riscatto, prolungando il contratto di Lappalainen per altri 6 mesi. Il ragazzo rimarrà quindi in Canada fino almeno a giugno 2020, quando poi verranno tirate le somme. Stesso discorso per un altro giocatore di proprietà del Bologna, ovverosia Saphir Taider. Il centrocampista algerino – che comunque non rientrava più nei piani rossoblu – rimarrà in Canada per almeno altri due anni.

Il comunicato ufficiale dei Montreal Impact

‘Il Montreal Impact ha annunciato giovedì di aver esercitato opzioni per 11 giocatori nel suo elenco.

Il club ha esercitato le opzioni per il portiere James Pantemis, il difensore Jorge Corrales e i centrocampisti Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Romell Quioto, Amar Sejdic, Shamit Shome e il giocatore designato Saphir Taïder, ufficializzando il trasferimento permanente del centrocampista all’Impact per le prossime due stagioni dal Bologna FC.

Impact ha esercitato la sua seconda opzione di prestito semestrale per il centrocampista Lassi Lappalainen del Bologna FC, fino al 30 giugno 2020. Impact avrà quindi un’altra opzione per estendere il suo prestito fino al 31 dicembre 2020’.