Bologna, Sartori accelera sul mercato: ora gli ultimi due innesti e il sogno Ilicic può avverarsi…

Il Bologna ha sdoganato il concetto di prestito secco nell'era Saputo. E' la formula con cui arriva Andrea Cambiaso dalla Juventus. Il classe 2000 sbarca a Bologna per fare il titolare a sinistra al posto di Aaron Hickey, buona cessione a 21 milioni di euro, il suo cambio sarà Charalampos Lykogiannis, arrivato a parametro zero dal Cagliari. Ecco, Sartori ha completato la fascia sinistra per la prossima stagione spendendo zero euro. Alla fine ne gioverà il bilancio di Joey Saputo. E' una novità dopo sei anni di giocatori di proprietà sempre e comunque, anche a costo di aspettare giovani giocatori col rischio di avere ruoli scoperti: la differenza di metodologia di lavoro è evidente e quella di Sartori è più basata sull'immediato rispetto a quella di Bigon. E non è mica un male, anzi. In fin dei conti oggi Sinisa Mihajlovic ha una rosa con una base fatta e finita e implementata con i profili che servono al tecnico per il suo modulo. Cambiaso è pronto all'uso, così come Lykogiannis. Stesso discorso nei due di centrocampo con Dominguez e Schouten titolari, Aebischer e Ferguson prime riserve e Soriano a dare una mano in caso di necessità (il capitano sarà titolare in trequarti). In sintesi, Sartori non ha molto tempo perché il presidente vuole i benedetti 52 punti e per raggiungerli c'è bisogno di intervenire alla svelta con giocatori pronti all'uso.