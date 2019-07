Bologna, risalgono le quotazioni di Duncan

Il Bologna sta cercando di fare un mercato importante in entrata, ma deve anche considerare le possibili uscite. Una delle principali incognite riguarda Erick Pulgar, che potrebbe andare all’estero. Se il centrocampista cileno dovesse lasciare i rossoblu, allora ci sarà bisogno di un sostituto. Sabatini non vuole farsi trovare impreparato, ed ha già sondato diverse piste. La prima è Pedro Obiang, per cui però il West Ham non abbassa le richieste economiche. La seconda è Nicolas Dominguez, ma il Velez ha alzato il prezzo a 10 milioni di euro e costretto dunque il Bologna a frenare.

Secondo quindi “Il Corriere dello Sport”, starebbero risalendo le quotazioni di Alfred Duncan. Il centrocampista del Sassuolo non ha finito bene la scorsa stagione agli ordini di De Zerbi, e potrebbe non rientrare fra i titolari del tecnico: a Bologna avrebbe invece un ruolo da protagonista. Il ghanese vale circa 15 milioni di euro.