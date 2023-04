Bologna, per il rinnovo di Orsolini serve ancora trattare: ma c’è comune volontà di proseguire

La cura Thiago Motta ha funzionato per il numero sette, oggi miglior marcatore della squadra rossoblù con 8 gol all'attivo in 25 partite, al pari di Marko Arnautovic, e un rendimento entusiasmante nel 2023 con cinque marcature determinanti per la risalita in classifica del Bologna. Ma il contratto in scadenza nel 2024 incombe, perché o si arriverà al rinnovo oppure il club dovrà prendere in considerazione una cessione in estate ed evitare il parametro zero tra un anno. Si infittiscono dunque i contatti tra la dirigenza rossoblù e l'agente del giocatore Michelangelo Minieri, con la comune volontà di proseguire assieme. Sartori non vuole perdere Orsolini e il numero sette vuole proseguire a Bologna; serve però trovare una quadra economica che ancora non c'è. Il Bologna ha offerto il massimo possibile, circa 1.5 milioni di euro, tetto massimo agli ingaggi, ma l'entourage del calciatore chiede uno sforzo in più su qualche bonus per sfiorare circa i 2 milioni di euro. Su questo si gioca la partita, con un accordo non lontano ma nemmeno arrivato alla fumata bianca anche perché il Bologna non vuole fissare tetti troppo alti sugli ingaggi (Arnautovic a parte). Serviranno ulteriori incontri e contatti nelle prossime settimane