Bologna, per il centrale difensivo prima bisogna vendere

Non solo la prima punta ma anche il difensore centrale. Le due pedine principali del mercato rossoblù saranno queste, ma se da un lato per l’attaccante il Bologna appare disposto a fare uno sforzo, sul difensore centrale, secondo Stadio, prima bisogna cedere.

Il patron Saputo, riporta il quotidiano, sarebbe stato chiaro con i dirigenti: il mercato in entrata dovrà essere finanziato da quello in uscita. Per questo motivo anche Mihajlovic ha dovuto riporre le proprie ambizioni nel cassetto. Per quanto riguarda gli obiettivi ci sono sempre Lyanco, ma Cairo chiede ancora 15 milioni, e Ferrari del Sassuolo, per cui Carnevali potrebbe chiedere 6-7 milioni.