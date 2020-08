Bologna, occhio alla Fiorentina: vuole Orsolini

Dopo un anno rischia di tornare un tormentone di mercato sull’asse Firenze-Bologna. L’anno scorso toccò a Erick Pulgar, quest’anno è Riccardo Orsolini a essere finito sui taccuini della dirigenza viola.

Sulle rive dell’Arno c’è da sistemare la situazione Federico Chiesa e patron Commisso, a fronte di 70 milioni, lascerebbe libero il figlio d’arte. A quel punto servirebbe un sostituto e il nome è quello di Riccardo Orsolini, che recentemente ha cambiato procuratore. Lo riporta il Resto del Carlino, sottolineando però che Walter Sabatini ha affermato due giorni fa che non verranno ceduti i giovani migliori, e oltre a tutto questo il numero sette ha da poco rinnovato il contratto con tanto di adeguamento. Su Orsolini, poi, non c’è la clausola e tutto passa dalla decisioni della dirigenza rossoblù, la quale si è detta tranquilla della situazione perché da un lato il giocatore ha contratto e dall’altro ha necessità di giocare in vista degli Europei.