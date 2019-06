Bologna, occhio al Genoa: pronto l’incontro con Gerson

Come quello del Bologna, anche il mercato del Genoa è in continuo movimento – sia in entrata che in uscita. Dopo l’accordo con Pinamonti, il Genoa cerca di ripetersi con Gerson, uno degli obiettivi di mercato anche del Bologna per quanto riguarda il centrocampo. I rossoblu non hanno ancora affondato il colpo, mentre i liguri si sono già fatti avanti.

Secondo “Gianlucadimarzio.com”, tra Genoa e Roma sarebbe già previsto un incontro per parlare del giocatore. Il classe 1997 ha trascorso – tra alti e bassi – l’ultima stagione alla Fiorentina, per poi tornare quest’estate nella Capitale per fine prestito. Con la Viola la mezzala ha totalizzato 36 partite in campionato, 3 gol e 3 assist. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 13 milioni di euro. Al momento, il Genoa sembra decisamente in vantaggio sul Bologna.