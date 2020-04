Bologna, occhio a Pellegri: anche due big di Serie A su di lui

In questa fase di stallo, il Bologna cerca di guardare anche al mercato. Più passa il tempo e più sembra che Santander possa lasciare l’Italia: l’attaccante paraguaiano infatti non è adatto per caratteristiche al 4-2-3-1 di Mihajlovic. Sicuramente dunque il club rossoblu dovrà fare qualcosa nel reparto avanzato in estate. Nelle ultime ore sembra esser tornato di moda il nome di Pietro Pellegri, il baby prodigio che due anni fa lasciò il Genoa appena 16enne per il Monaco. Oggi però in Francia sta faticando, ed il richiamo dell’Italia è forte.

Tuttavia, il Bologna deve stare attento. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sul ragazzo ci sarebbero anche Milan e Lazio. Entrambe le squadre potrebbero aver bisogno di una punta centrale: i rossoneri non sanno ancora cosa farà del suo futuro Ibrahimovic, mentre i biancocelesti potrebbero lasciar andare Caicedo e quindi aver bisogno di un vice-Immobile. Inoltre, sia Milan che Lazio avrebbero una disponibilità economica decisamente maggiore rispetto a Saputo.

Fonte: “Tuttomercatoweb”