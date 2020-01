Bologna, occhi su Maleh del Venezia

Non si fermano le voci di mercato in casa Bologna. I rossoblu avrebbero ora messo gli occhi sul giovane centrocampista Youssef Maleh. Il giocatore è reduce da una convincente prima parte di stagione con la maglia del Venezia e starebbe attirando molte attenzioni in Serie A.

I rossoblu non sono però il solo club sulle tracce del ragazzo classe ’98. Secondo Trivenetogoal.it, l’Hellas Verona sarebbe intenzionato ad ingaggiare il ragazzo come sostituto di Amrabat, promesso sposo al Napoli in estate. Il Bologna potrebbe però mettere il bastone tra le ruote alla squadra di Setti, inserendosi nella trattativa.