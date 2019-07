Bologna, niente Zaza: se lascia il Torino, c’è il Sassuolo

Il Bologna sta cercando l’attaccante giusto per Mihajlovic. I nomi fatti sono stati tanti, da Inglese e Kouamé, da Defrel a Gabbiadini. Uno di quelli che invece non verrà più fatto è quello di Simone Zaza, che con tutta probabilità non andrà al Bologna. Il ragazzo non è certo di avere il posto da titolare nel Torino, anzi: molto dipenderà dal modulo scelto da Mazzarri.

Secondo “La Stampa”, dunque, sul ragazzo è forte il Sassuolo. La società neroverde vorrebbe riavere l’attaccante granata, a cui potrebbe garantire un ruolo da protagonista per la prossima stagione: De Zerbi sogna già di ricomporre la coppia con Berardi. Gli emiliani avrebbe quindi proposto in cambio al Torino Duncan, centrocampista gradito alla società piemontese. Se Zaza dovesse quindi lasciare il Toro, la prima squadra su di lui è il Sassuolo: niente Bologna per il classe 1991.