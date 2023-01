Bologna, Moro e Schouten devono dare un segnale

L'assenza di Gary Medel e Nico Dominguez dovrebbe lanciare dal primo minuto Jerdy Schouten e Nikola Moro, entrambi chiamati a mandare un segnale all'allenatore e alla piazza. L'olandese dopo il rinnovo di contratto, scrive il Carlino, è scomparso e rischia di finire sul mercato in estate senza segnali di ripresa. Il croato, invece, è arrivato in estate dalla Dinamo Mosca in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni, cifra che difficilmente il Bologna impegnerà a giugno, ma se Moro mandasse un segnale si potrebbe quantomeno ridiscutere i termini per il rinnovo del prestito.