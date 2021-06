Bologna-Mihajlovic, si va avanti insieme

Gli aggiorn sull'incontro a Casteldebole tra Mihajlovic e la società

Sinisa Mihajlovic e il Bologna andranno avanti assieme. L'incontro di questa mattina non ha partorito una separazione, anzi. Meeting proficuo e programmatico sulla prossima stagione sia in termini di mercato che di date per il ritiro estivo. Mihajlovic resterà il tecnico del Bologna, forte di due anni di contratto, e il club ha sempre avuto questa strada come prima soluzione. Si prosegue dunque, anche se non è da escludere che durante l'incontro la dirigenza abbia fatto presente al tecnico di limitare qualche sua esternazione pubblica.