Bologna-Mihajlovic e il mercato: la situazione

Domino di panchine in Serie A: la Lazio potrebbe ancora perdere Simone Inzaghi

Sinisa Mihajlovic è a Roma a riflettere e nel frattempo la Serie A si muove con gli allenatori della stagione 2021/2022. Rimangono di fatto due panchine che potrebbero essere attrattive per il tecnico serbo: Lazio e Inter. Perché ancora la Lazio visto che ieri c'è stato l'incontro tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito? Perché nelle ultime ore l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, che aveva cercato Allegri per il post Conte, sarebbe tornato alla carica con Simone Inzaghi, il quale non ha ancora firmato il nuovo contratto con la Lazio. Ecco allora che se Inzaghi accettasse l'Inter si libererebbe di nuovo la panca biancoceleste, da sempre gradita a Sinisa e soluzione più probabile rispetto all'Inter. Lotito, se dovesse trovare un sostituto, avrebbe anche Walter Mazzarri come possibile candidato. E il Bologna cosa ne pensa? Da Casteldebole trapela tranquillità sul futuro del tecnico, il Bologna non ha intenzione di cambiarlo e per il momento Sinisa è ancora in sella.