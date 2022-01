Bologna – Mercato in entrata chiuso?

di Manuel Minguzzi

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, oggi in conferenza stampa, ha ammesso che se non usciranno pedine non ci saranno nuove entrate. Gli indiziati sono Skov Olsen e Dijks, ma sul primo non è stata formulata una proposta economica adeguata e sul secondo ancora fasi calde di trattativa non ce ne sono. In entrata il Bologna potrebbe dunque fermarsi qui. Solo se uscirà qualcuno, più probabile Dijks di Skov, allora arriverà un sostituto. In questo caso si parla di un possibile scambio con Nicola Murru della Samp. A livello giovanile, invece, il Bologna ha battuto la concorrenza della Salernitana di Sabatini per il difensore classe 2003 del Pescara Pape Sakho.