Bologna-Lyanco: ecco le possibili cifre

Il Bologna ritenta con forza la carta Lyanco. Ieri Sabatini è stato chiaro sull’argomento ‘Lyanco è se stesso solo con Sinisa’ e in effetti fino a qui il difensore brasiliano ha convinto solo alle dipendenze del tecnico serbo che lo fece esordire con il Toro e affermare l’anno scorso al Bologna.

Un’estate fa il presidente del Toro Cairo pretese la luna quando il Bologna provò di acquistarlo definitivamente, ma la stagione difficile vissuta in granata hanno fatto scendere il prezzo e anche la posizione in casa Torino potrebbe essere leggermente diversa. Un anno fa si sfioravano richieste di 20 milioni, oggi si parlerebbe della metà. Da Torino trapela l’idea che il club presieduto da Cairo voglia incassa almeno la cifra con cui acquistò Lyanco dal Brasile, ovvero 6 milioni di euro più 3 di bonus per prelevarlo dal San Paolo. In questo caso il Bologna potrebbe realmente pensare di portare a termine un investimento importante per riportarlo da Mihajlovic.

m.m.