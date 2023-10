Bologna, l’ex Emil Krafth verso la risoluzione al Newcastle: non gioca da un anno

Momento difficile nella carriera di Emil Krafth , ex terzino destro del Bologna dal 2015 al 2018, cioè agli albori dell'avventura saputiana in Serie A.

Passato prima all'Amiens e poi al Newcastle, lo svedese ha purtroppo patito l'anno scorso un brutto infortunio con una rottura del legamento crociato del ginocchio e ha praticamente saltato tutta la stagione in Premier League. La sua ultima partita risale infatti al 22 agosto 2022 contro il Manchester City, poi da lì in avanti ha dovuto guardare gli altri giocare. In questa stagione ha giocato una sola partita nel campionato primavera inglese sempre con la maglia del Newcastle, ma la sua avventura con i magpies va verso la chiusura. Secondo Tmw Krafth dovrebbe infatti risolvere il contratto a gennaio, anticipando di cinque mesi la scadenza. Poi cercherà di trovare nuovamente squadra.