Bologna, l’Europa per avere Ibrahimovic

E’ pensiero comune in questo Bologna che riparte verso la Serie A di tentare già da ora la carta Europa League. Sinisa Mihajlovic è stato chiaro e i suoi giocatori sono d’accordo con lui: ci si proverà. Due punti di distanza dal Milan e un mini campionato da affrontare riaprono di fatto tutti i giochi per sesto e settimo posto

Poi c’è il capitolo Zlatan Ibrahimovic. Sinisa Mihajlovic e Ibra si sono sentiti circa venti giorni fa e il succo della chiacchierata è stato ‘vieni da noi che andiamo in Europa insieme’. Sinisa ci proverà dunque, proverà a soffiarlo al Milan scippando ai rossoneri non solo il giocatore ma proprio l’Europa League. Mihajlovic, con la carta Europa tra le mani, avrebbe più chance per convincere lo svedese la prossima stagione. Non solo, con un Bologna in Europa League anche Saputo potrebbe avvicinarsi di più alle richieste economiche di Ibra.

Fonte – Stadio.