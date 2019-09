Bologna, Kingsley ai saluti: va alla Cremonese

L’arrivo di Medel al Bologna ha dettato gerarchie ben precise. Oltre al cileno, Mihajlovic può contare su altri 3 centrocampisti di ruolo: insieme a Poli e Dzemaili, c’è anche il nuovo arrivato Schouten. Ecco perché Sabatini ha deciso di liberare spazio e far andare in prestito il giovane Kingsley. Secondo “Sky Sport”, il centrocampista nigeriano sta per firmare con la Cremonese: prestito secco per il ragazzo, che dopo l’anno a Perugia torna quindi in Serie B.

Il classe 1999 ha fatto un ottimo precampionato, dimostrando di poterci stare sotto tutti gli aspetti. Adesso però ha bisogno di giocare, e in questo Bologna troverebbe probabilmente pochi minuti. Dopo aver disputato la prima partita di campionato da titolare al Bentegodi, Kingsley va quindi a giocare, con l’obiettivo di tornare la prossima estate pronto per rimanere a Bologna.