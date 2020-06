Bologna, interesse per Tripaldelli se non rinnova col Sassuolo

Le date tardive del calciomercato in Italia ostacolano leggermente le squadre che faticano a comprendere come muoversi. La particolare situazione di forma dei giocatori non aiuta i club con le rispettive valutazioni. Un problema che anche il Bologna sta riscontrando dopo aver manifestato il proprio interesse per Alessandro Tripaldelli.

Il terzino sinistro del Sassuolo non sembra disposto a rinnovare il proprio contratto con i neroverdi, attualmente in scadenza nel 2022. Il giocatore è segnalato in gran forma ma fatica a trovare la fiducia di mister De Zerbi. Ecco allora che si sono accese le sirene di mercato per il giocatore. Oltre ai rossoblu, sul giocatore si segnala anche l’interesse di Parma, Torino e Levante.