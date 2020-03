Bologna, in estate arriva il centrocampista

In questa fase di stallo, il Bologna pensa anche al mercato. Il primo acquisto estivo per la squadra di Mihajlovic è presto detto: risponde al nome di Lassi Lappalainen, ad oggi in forze al Montreal Impact – l’altra squadra del presidente Saputo. Il centrocampista finlandese si era messo in mostra all’Hjk Helsinki, e così la dirigenza rossoblu lo ha acquistato per un milione di euro, parcheggiandolo in Mls.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Lappalainen sbarcherà in Italia la prossima estate. 5 gol in 11 presenze sono al momento sufficienti per Bigon e Sabatini: l’esterno classe 1998 esordirà in Serie A con la maglia del Bologna.

Fonte: “Tutomercatoweb”