Bologna, il primo nome è Kouamé se parte Santander

Il Bologna sta facendo un ottimo mercato, ma non è ancora finita qui. Manca infatti ancora l’attaccante importante tanto richiesto da Mihajlovic. Questo perché tanto, se non tutto, ruota intorno a Destro e Santander. Se il primo andrà quantomeno in ritiro, discorso diverso va invece fatto per il secondo. L’attaccante paraguaiano è fortemente richiesto dalla Cina, sebbene al momento non sia ancora arrivata nessuna offerta concreta.

Il Bologna non ha tutto questo bisogno di venderlo, ma se la cifra dovesse superare i 10 milioni di euro allora non ci penserebbe due volte. Sabatini e Bigon non si faranno comunque trovare impreparati. Tra i tanti nomi fatti per il reparto avanzato, il preferito – davanti a Inglese e Defrel – sembra essere Christian Kouamé. Secondo infatti “La Gazzetta dello Sport”, i felsinei hanno messo l’attaccante del Genoa in cima alla lista. Il ragazzo è aperto al trasferimento, ma rimane sempre da convincere il Grifone.