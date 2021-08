Si parla molto in queste ore di un presunto pressing della Fiorentina per il numero 7. In realtà non è esattamente così. I viola vorrebbero tentare il colpo Berardi, molto complicato, poi c'è Gonzalo Plata, classe 2000 dello Sporting, mentre su Orsolini la pista sarebbe al momento fredda. Detto che il Bologna ha affermato più volte di non voler fare cessioni last minute, la valutazione del giocatore è di 15 milioni più bonus subito, senza formule dilazionate.