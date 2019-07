Il futuro dell’ex Verdi in bilico: nuovo sorpasso del Torino

Rimane ancora in bilico il futuro di Simone Verdi, esterno d’attacco ex Bologna. Il ragazzo ha lasciato l’Emilia l’estate scorsa per trasferirsi a Napoli, ma sta per lasciare di già la Campania. Su di lui ci sono da settimane Sampdoria e Torino. Secondo “Il Mattino”, però, i granata sono decisamente avanti rispetto ai blucerchiati, e non solo per una questione economica. Mazzarri può infatti mettere sul piatto anche l’Europa League.

La Samp è ferma a 17 milioni di euro, m il Napoli ne vuole 22. Il Toro invece – che ne aveva proposti 20 – sembra intenzionato a soddisfare le richieste di De Laurentiis. Secondo “Tuttosport”, ci sarebbe addirittura la possibilità di modificare la formula: prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto a 18.