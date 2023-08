Bologna femminile, altri innesti: ecco quali

Ida D’Avino, nata a Nola (NA) l’11 ottobre 2001, è una centrocampista duttile, capace soprattutto di accompagnare l’azione offensiva grazie a tecnica, visione di gioco e conduzione palla. Ha 8 anni quando inizia a giocare a calcio, nell’ASD Somma Vesuviana, nella quale rimane fino al 2013. In seguito a una stagione nella Mep Calcio, trascorre cinque campionati con la maglia della Virtus Partenope, con cui esordisce in Serie C ed è la ragione che l’aiuta a vestire la maglia della selezione italiana Under 16 in occasione di uno stage. Nel 2019 passa al Sant’Egidio, nell’estate 2020 tenta il salto in Serie B con il Pomigliano, mentre nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca del Venezia F.C., affrontando anche il Bologna nella Terza Divisione nazionale: «Ho scelto il rossoblù perché mi ha colpito il progetto e l’attenzione che ripongono sul calcio femminile. Conosco mister Bragantini da avversario e sono sempre rimasta colpita dall’organizzazione delle sue squadre, quindi sono onorata mi abbia cercata. Voglio costruire qualcosa di grande, crescendo personalmente in aggressività e personalità».