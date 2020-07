Bologna, ecco l’offerta per Abram

Ci sarebbe stata la prima offerta del Bologna per il centrale 24enne del Velez Luis Abram.

Secondo quanto riportato dal Carlino, il club rossoblù avrebbe offerto per il centrale mancino 5 milioni di euro al Velez Sarsfield, con cui i rapporti sono molto buoni dopo l’affare Dominguez dell’estate scorsa. Il Bologna attende una risposta entro circa una settimana e se l’affare andasse in porto il giocatore sbarcherebbe in Italia per il ritiro estivo di Pinzolo che dovrebbe partire il 20 agosto. Abram avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento e sarebbe pronto a firmare un quinquennale da 800 mila euro a stagione.