Bologna, è viva la pista Cancellieri

L'attaccante della Lazio può essere un rinforzo utile per il Bologna che cerca esterni di attacco indipendentemente dal futuro di Riccardo Orsolini e Musa Barrow. Tra l'altro il classe 2002 nasce ala destra e potrebbe rappresentare una valida alternativa al numero sette, qualora rimanesse, per dotare Motta di un'altra ala e non adattare il mediano Michel Aebischer in una posizione non sua. Cancellieri è arrivato alla Lazio dal Verona in prestito con obbligo di riscatto a circa 8 milioni di euro a determinate condizioni, ma essendo cresciuto nelle giovanili della Roma ci sarebbe una percentuale da riconoscere al club giallorosso. Sartori e Di Vaio lo seguono, ci sono conferme anche da Roma, ma diventa necessario capire la cifra di ipotetica cessione e la formula. Difficile per il Bologna spendere cifre di quel tipo in questa fase di mercato, tuttavia Cancellieri rappresenta un giocatore di talento che, nella tranquillità di Bologna, potrebbe sbocciare definitivamente in Serie A nel suo ruolo, quello di attaccante esterno e non vice Immobile come successo nell'ultima stagione nella capitale. Il suo agente, tra l'altro, è lo stesso di Riccardo Orsolini. Un acquisto definitivo appare difficile, ma si può ragionare su formule dilazionate nel tempo come prestito con diritto od obbligo di riscatto.