Bologna, aumentano le pretendenti per Inglese

Per la seconda estate consecutiva, Roberto Inglese è al centro del mercato in uscita del Napoli. Sul giocatore si registra già da tempo l’interesse di Parma, che vorrebbe riconfermare il prestito della passata stagione, e Bologna, l’attaccante è in cima alla lista dei desideri di Mihajlovic.

Sul giocatore però si sarebbero mosse anche molte altre squadre, anzi, secondo Tuttonapoli.net, praticamente mezza Serie A avrebbe chiesto agli azzurri informazioni sul centravanti, infatti anche Fiorentina, Atalanta, Sassuolo, SPAL e Cagliari avrebbero mosso passi avanti per cercare di vestire la punta con la propria casacca.