Bologna, attento: c’è una offerta da 20 milioni per Tomiyasu

Non solo una possibile mossa futura della Fiorentina su Orsolini, se verrà ceduto Chiesa, ma le big del calcio italiano avrebbero messo gli occhi su Takehiro Tomiyasu, con tanto di offerta recapitata a Bologna.

Lo sostiene il Resto del Carlino, che riporta un virgolettato di Sabatini sull’argomento: “Abbiamo ricevuto un’offerta da 20 milioni per Tomiyasu, non della Roma”, le parole del dirigente. Sul difensore giapponese ci sono praticamente tutte le grandi d’Italia, partendo dal Napoli, passando per il Milan, che una estate fa ci provò per Dijks, e per finire con la Juventus che lo ha fatto osservare più volte. Il Bologna, però, non ha intenzione di cederlo, anzi Mihajlovic la prossima stagione lo vede centrale difensivo.