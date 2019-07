Bigon: “Presi gli obiettivi che avevamo in mente, con Sabatini…”

A margine della presentazione di Jerdy Schouten, il direttore sportivo Riccardo Bigon si è concesso alle domande dei giornalisti. Ecco il punto sul mercato.

“Gli obiettivi che avevamo in mente per il pre-ritiro stanno arrivando a compimento. Su alcuni manca ancora l’ufficialità ma siamo molto vicini, se tutto andrà per il meglio avremo 8 volti nuovi prima del ritiro. Ci tengo a fare i miei complimenti a tutto lo staff scouting che quest’anno ha fatto un lavoro davvero importante”.