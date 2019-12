Bigon: “Nessuna trattativa concreta con Ibra, contatti con Sinisa”

Nessuna novità dal Bologna sul fronte Zlatan Ibrahimovic. Il direttore sportivo Riccardo Bigon ha parlato a Sky della situazione relativa all’attaccante svedese, si tratta ancora di un colloquio con Mihajlovic e non di una trattativa col club:

“Ci sono state voci mediatiche su Ibra, Mihajlovic stesso ha spiegato come stanno le cose. Non c’è una vera e propria trattativa – ha affermato Bigon – Noi negli ultimi cinque mesi siamo il quarto attacco della Serie A, non credo che il problema sia quello. Serve essere un po’ più concreti”.