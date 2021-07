Bigon: “Arnautovic trattativa aperta. Tomiyasu? Non abbiamo fretta di venderlo”

Si parte da Tomiyasu corteggiato dal Tottenham: "Ci sono più squadre interessate, ma non abbiamo l'urgenza di vendere. Poi entrano in gioco anche le volontà dei giocatori e quando la Premier chiama è difficile restare indifferenti. Se lo venderemo sarà alle nostre condizioni, altrimenti rimarremo così. In Serie A? Almeno tre squadre hanno chiesto informazioni, ma quando si muove la Premier di solito i club italiani si tirano indietro perché non vogliono partecipare ad aste".