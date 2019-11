Bigon: “Apertura di Ibra al Bologna, attendiamo la sua decisione”

Il sogno Ibrahimovic il Bologna lo sta cullando davvero. Dopo l’addio alla Major League Soccer arrivata via social dall’attaccante svedese, oggi il direttore sportivo Riccardo Bigon ha ammesso a Sky l’apertura di Zlatan verso i felsinei. Ecco le parole del dirigente rossoblù che possono indurre i tifosi del Bologna a sognare, pur consapevoli che la scelta spetta solamente a Ibra e il controllo totale della trattativa non c’è:

“Manca un mese e mezzo all’apertura del calciomercato, Ibrahimovic e Mihajlovic come già detto hanno un rapporto personale molto forte, si sono sentiti – ha affermato Bigon – Lui ha manifestato un’apertura all’idea di venire a Bologna, ma adesso si prenderà del tempo per valutare tutte le possibilità sul suo futuro. Noi siamo molto affascinati da questa situazione, ma è chiaro che non la controlliamo al 100%, la scelta è esclusivamente del calciatore, noi aspettiamo ed in caso siamo pronti e più che positivi”.