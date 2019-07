Bfc in pressing su Skov Olsen

Il Bologna vuole provare ad affondare il colpo su Skov Olsen.

Il talendo del Nordsjelland, visto anche ai recenti Europei under 21, è uno dei principali obiettivi per l’attacco del Bologna. Il mancino danese sarebbe perfetto, nella mente dei dirigenti, come vice Orsolini, ma anche un giocatore duttile e di talento, insomma uno di quei giovani da non farsi scappare. Il Bologna si è mosso in anticipo su di lui prima che le altre pretendenti, alcune in Europa, ma altre in Italia come Atalanta, Samp e Milan, lo notassero. Sabatini punta a sfruttare questo vantaggio ma il palcoscenico europeo avrebbe fatto alzare il prezzo: per prenderlo potrebbero servire circa 7 milioni di euro. Di sicuro, Sabatini e Bigon non molleranno la presa, ma bisognerà capire anche il margine di manovra che potranno avere nel budget di mercato del club.

m.m.