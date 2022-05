Bazzani: “L’avventura a Bologna termina. Grazie di tutto”

Bazzani saluta Bologna

Il collaboratore, entrato in inverno nello staff rossoblù, ha affidato a Instragram il messaggio di saluto alla piazza di Bologna: "La mia esperienza in rossoblù termina qui, sono stati sei mesi difficoltosi, formativi ed entusiasmanti. Grazie a Sinisa, allo staff e a tutto il BFC. Un grande in bocca al lupo per il futuro'', le sue parole. L'uscita di Bazzani non sarebbe legata a quella di Sinisa Mihajlovic dato che l'ex collaboratore di Serse Cosmi aveva già da diverse settimane preso questa decisione. Si attende dunque che il Bologna sciolga le riserve sul futuro dell'allenatore serbo.