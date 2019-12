Barrow in arrivo in prestito, se si convince l’Atalanta

Un mercato senza spendere troppo e senza dare nell’occhio. Sfumato il sogno Ibrahimovic, il management rossoblu vuole due difensori e un attaccante per completare la rosa di Mihajlovic. La pista che il club vorrebbe percorrere al momento è quella di un prestito con opzione a giugno per Musa Barrow.

Le modalità e il prezzo sono i principali gap da colmare per arrivare alla fumata bianca. Secondo la Gazzetta dello Sport, il prezzo del giocatore si aggira sui 15 milioni, ma i rossoblu per ora ne offrono solo 12,5. Una distanza non incolmabile per il diesse Bigon, a cui però serviranno sicuramente nuovi incontri con la dirigenza bergamasca per poter strappare il sì. La sensazione è che la trattativa possa andare in porto.