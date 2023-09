Barrow già in Arabia: al Bologna 8 milioni

Ci sono già le prime foto di Musa Barrow con la nuova maglia gialla dell'Al Taawoun e i primi baci alla maglia. Musa ha lasciato Bologna dopo tre anni e mezzo e 14 milioni di spesa più bonus, mentre la sua cessione è maturata per 8 milioni più di 2 di bonus e il 20% sulla futura rivendita. Per il Bologna un incasso sufficiente a non fare minusvalenza e utile a portare il saldo di mercato vicino allo zero.