Balice (Corriere di Torino): “La Juve vuole riportare Orsolini a Torino”

Ospite di Sportoday su E’Tv Rete 7, Nicola Balice, collega del Corriere di Torino, ha fatto il punto sulla notizia lanciata dal suo quotidiano sull’intenzione della Juventus di riportare Orsolini a Torino.

“A noi risulta che la Juve sia intenzionata a far valere il canale privilegiato con il Bologna con una cifra per il 2020 e una per il 2021 – ha affermato – E’ ovvio che da qui a giugno possono cambiare molte cose e non mi stupiscono le smentite in questa fase. C’è un accordo verbale tra le parti, una sorta di intesa. Ad oggi c’è l’intenzione di riportare Orsolini a Torino, poi la Juve ci ha insegnato che i programmi possono sempre cambiare, è successo con Dybala e Higuain ad esempio. E’ chiaro che in un 3-4-1-2 Orsolini non avrebbe posto, in un 4-3-3 il discorso cambia. Ma queste valutazioni è difficile farle a febbraio. Bernardeschi? Deve ritagliarsi un ruolo, per ora è mezzala. La volontà della Juventus è ricomporre un blocco italiano anche in ottica nazionale e i bianconeri hanno sempre cercato di mantenere Orsolini nella propria orbita”.