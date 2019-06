Attenzione Bologna, su Skov Olsen c’è anche il Tottenham

Andreas Skov Olsen, classe 1999, è ciò che in gergo viene definito un wonderkid e quest’anno ha realizzato 22 gol in 36 partite di campionato con i danesi del Nordsjaelland. Il giovane piace praticamente a mezza europa, ma il quotidiano inglese Daily Mirror riporta che è un osservato speciale del Tottenham. Attualmente il Bologna sembra essere in vantaggio sulle concorrenti e nei prossimi giorni ci sarà un primo incontro tra la coppia Sabatini-Bigon e il procuratore del giovane danese, si parte da una richiesta di 8 milioni per il cartellino. Anche alla luce dell’interessamento del Tottenham non sono da escludersi aste di mercato o inserimenti di altre società.