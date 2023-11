Atalanta e Fiorentina a duello per Theate, Gasp anche su Lucumi. Il Bologna non vuole cedere

Il Bologna da un lato potrebbe lasciar partire Kevin Bonifazi, in cerca di spazio altrove a patto che qualcuno si accolli il milione di ingaggio, per acquistare al suo posto un giovane prospetto, il primo nome è Zeno Van Den Bosch, ma anche gli altri club si stanno muovendo. Per esempio, Atalanta e Fiorentina sono sulle tracce di Arthur Theate, transitato da Bologna e ceduto al Rennes per circa 20 milioni di euro nell'estate 2022. Il club francese ha detto no alla viola la scorsa estate, mentre per gennaio potrebbe provarci l'Atalanta di Gasperini, sfruttando il fatto che a Bologna il belga ha giocato proprio in una difesa a tre. Non solo, perché Gasp avrebbe messo nel mirino anche Jhon Lucumi. Il colombiano per ora ha perso il posto da titolare in favore di Riccardo Calafiori, ma per il Bologna è incedibile, quantomeno nel mercato invernale. Senza contare che Motta potrebbe dirottare Calafiori in fascia per ridare spazio a Lucumi in mezzo.